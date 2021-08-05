Боррель обвинил режим Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия из-за попытки вывезти Тимановскую в Беларусь

Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская безопасно прибыла в Польшу", - пишет политик.



Он отметил, что еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия.

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