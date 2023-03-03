Об этом пишет The Guardian.

Боррель обратил внимание на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оставался в комнате, когда западные страны критиковали Россию – в отличие от последней встречи министров иностранных дел G20 на Бали в прошлом году, когда он сбежал.

"По крайней мере, на этот раз он (Лавров, - ред.) остался и послушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, это лучше, чем ничего", - сказал Боррель.

Диломат сказал, что он будет выступать против любых попыток выгнать Россию из G20, потому что "мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить".