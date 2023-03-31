Боррель о войне в Украине: ЕС готов нарушить табу
Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Евросоюз готов "нарушить табу", чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии
Об этом пишет Der Standard .
"С тех пор, как Россия начала войну против Украины, ЕС показал, что понимает, что поставлено на карту. И что в случае необходимости он готов нарушить табу. Год назад мы впервые профинансировали доставку летальной военной техники в страну, которая отмечала нападение. Тогда осенью мы начали тренировать украинских военных под флагом ЕС на нашей земле. До конца этого года мы рассчитываем подготовить 30 тысяч украинских военных. И сейчас мы делаем еще один большой шаг: мы вместе работаем, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так нуждается", - отметил Боррель.
- 20 марта министры иностранных дел Евросоюза согласовали план поставки боеприпасов для Украины, предусматривающий совместную закупку 1 млн снарядов.
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