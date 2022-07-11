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Боррель о ситуации в ЕС: Битва нарративов с Россией в самом разгаре, но пока Евросоюз не в выигрыше

11 июля, 2022 понедельник
05:52
Мир Хосеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит, что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну России в Украине, и точка зрения Евросоюза пока "не в выигрыше"

Об этом говорится в блоге Борреля.

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия", - отметил он. .

По словам Борреля, согласие сторон "в абстрактных терминах" является главным выводом. Все согласны, что нужно защищать такие принципы как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако когда это касается конкретных тем, например ситуации в Украине, мнения часто выглядят иными.

"Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто превосходят всеобщую приверженность более высоким идеалам", - отметил он.

Руководители европейской дипломатии отметил разногласия при обсуждении темы продовольственной и энергетической безопасности. Боррель подчеркнул, что кризис вызван не Евросоюзом или международными санкциями. Причиной кризиса стала война России на Украине.

Боррель заметил, что G7 и их союзники едины в осуждении военной операции и в попытках привлечь Россию к ответственности. Но большинство стран "глобального юга" часто придерживаются другой точки зрения.

По его словам, некоторые больше озабочены последствиями для своей страны, а не тем, кто несет ответственность, некоторые жалуются на "двойные стандарты" или хотят сохранить хорошие отношения с Россией, другие опасаются занимать чью-то позицию, опасаясь, что это поставит под угрозу их геополитические интересы.

Боррель считает весьма показательным ход самой встречи G20. Ведь министр иностранных дел Лавров покинул встречу G20 сразу после своего выступления на первой сессии.

"Это решение говорит вам все, что вам нужно знать о том, насколько Россия действительно заботится о многосторонних форумах. Я надеюсь, что некоторые члены G20", – добавил он.

  • Агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров иностранных дел G20, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну".
  • Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.
  • Так, в целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит.
  • А дипломаты из стран G20 во время встречи так и не смогли найти общий язык войны России в Украине и договориться о том, как справиться с ее глобальными последствиями.

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ЕС
Жозеп Боррель
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