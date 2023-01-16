Боррель о ракетном ударе РФ по Днепру: преступления не останутся безнаказанными
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что преступления россиян не останутся безнаказанными, в том числе ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января
Об этом он написал в twitter.
"…еще один российский ракетный обстрел по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданских лиц, в том числе детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", - написал Боррель.
Также в своем сообщении глава европейской дипломатии добавил тег "Днепр". И подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.
- Мир же начал реагировать на такие действия РФ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал, что Россия сознательно атакует гражданские объекты Украины и обстреливает мирных граждан, поэтому мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.
- В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО. Каллас отметила: "Атаками на Днепр и другие места в Украине Россия снова доказала, что она террористическое государство".
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