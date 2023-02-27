Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

"Китай представил свой "позиционный документ" о политическом урегулировании. Он не является мирным планом и в большинстве своем повторяет известные китайские позиции, часть из которых мы разделяем, а часть – нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", – отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии считает, что достичь мира можно на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН и мирного плана президента Украины.