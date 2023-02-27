Боррель о предложениях Китая по завершению войны в Украине: "Это не мирный план"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал "мирный план" Китая по прекращению войны РФ против Украины
Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий.
"Китай представил свой "позиционный документ" о политическом урегулировании. Он не является мирным планом и в большинстве своем повторяет известные китайские позиции, часть из которых мы разделяем, а часть – нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", – отметил Боррель.
Глава европейской дипломатии считает, что достичь мира можно на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН и мирного плана президента Украины.
- 23 февраля Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.
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