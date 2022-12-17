Боррель назвал ракетные удары РФ "неизбирательным террором и военными преступлениями" и призвал наказать причастных
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по Украине террором и попыткой лишить мирных жителей, медиков и экстренные службы воды, электричества и отопления
Об этом сообщает сайт ЕС.
"Сегодняшние массированные ракетные атаки России по всей Украине, в дополнение к продолжающимся ежедневным обстрелам мирных жителей и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля. Эти жестокие, бесчеловечные атаки преследуют цель увеличить человеческие страдания и лишить украинцев, а также больницы, службы экстренной помощи и другие важные службы электроэнергии, отопления и воды. Эти взрывы являются военными преступлениями и варварством. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Боррель.
Глава европейской дипломатии также пообещал, что ЕС активизирует усилия по поддержке Украины.
"ЕС и его партнеры в дальнейшем активизируют усилия по оказанию экстренной поддержки, необходимой украинцам для восстановления и поддержки электроэнергии и отопления. Украинский народ демонстрирует достойную удивительную силу, мужество и стойкость, противостоя захватнической войне России. Евросоюз твердо солидарен с ними. Так долго, как будет нужно и в том, что необходимо", - подытожил Боррель.
- 16 декабря РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. По данным ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых удалось сбить.
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