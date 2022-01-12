Боррель: На этой неделе ЕС наработает единую позицию и план действий по угрозам со стороны РФ

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.



"Столкнувшись с российскими угрозами, Европейский Союз должен оставаться устойчивым, единым и, прежде всего, действовать", - подчеркнул Боррель.



По его словам, Россия обратилась к США и НАТО с предложениями по будущей безопасности в Европе, которые противоречат принципам европейской архитектуры безопасности. Эти требования сопровождаются военным наращиванием на границе Украины и открытой угрозой со стороны России совершить нападение в случае их невыполнения.



На этой неделе в Бресте министры иностранных дел и обороны ЕС проведут ряд неформальных встреч, где пройдут дискуссии о будущей европейской безопасности.



"Две вещи понятны: мы должны прийти к единой позиции ЕС и должны обосновать свою роль, подкрепив ее конкретными действиями, то есть не только о том, что мы думаем или чего хотим, но и о том, что планируем делать", - подчеркнул глава европейской. дипломатии



Первой задачей ЕС будет возвращение к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинской хартии, Парижской хартии, соглашения НАТО-Россия или Венского документа ОБСЕ о мерах по укреплению доверия.



Также европейские чиновники работают над созданием более эффективного механизма кризисного управления с Россией.



"Что касается самих отношений между ЕС и Россией, лидеры ЕС уже заявили, что любые дальнейшие действия против Украины повлекут за собой реальные расходы и огромные последствия", - добавил Боррель.

Ранее Жозеп Боррель заявил , что напряжение на украинско-российской границе, вблизи которой сосредоточено около 100 тыс. военных РФ, может перейти в вооруженное противостояние.