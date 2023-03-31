Об этом пишет Reuters.

Боррель отметил, что Китай должен использовать свое влияние на Россию и способствовать установлению мира. Однако Поднебесная не может выполнять роль посредника, поскольку слишком благосклонна к агрессору.

"Китай не видит разницы между агрессором и жертвой агрессии. Китай не призывает к выводу российских войск из Украины", - сказал Жозеп Боррель.

По словам дипломата, единственный мирный план, который следует рассматривать – это тот, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским. Боррель отметил, что ЕС не примет гипотетического сценария, при котором в Киеве будут установлена пророссийская власть, а российские войска будут располагаться на границе с Польшей – страной Евросоюза.