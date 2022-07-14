Об этом сказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ЕП.

"Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России", - отметил он.

По его словам, ЕС не будет признавать подобные паспорта.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения российского гражданства для всех граждан Украины. Ранее такой порядок действовал в отношении украинцев, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных россиянами частях Херсонской и Запорожской областях. МИД Украины в ответ осудил указ Путина и заявил, что указанное решение лидера РФ является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит нормам и принципам международного права.

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