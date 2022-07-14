Боррель: Евросоюз не будет признавать паспорта, которые путинский режим будет раздавать украинцам
В Европейском Союзе осуждают решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов всем украинцам и не будут признавать эти документы
Об этом сказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ЕП.
"Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России", - отметил он.
По его словам, ЕС не будет признавать подобные паспорта.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения российского гражданства для всех граждан Украины. Ранее такой порядок действовал в отношении украинцев, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных россиянами частях Херсонской и Запорожской областях. МИД Украины в ответ осудил указ Путина и заявил, что указанное решение лидера РФ является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит нормам и принципам международного права.
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