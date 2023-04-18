Боррель: если Китай не поможет остановить Путина, то не сможет нормально развивать отношения с ЕС

Об этом он сказал на слушаниях в Европарламенте по поводу стратегии отношений между ЕС и Китаем, пишет "Украинская правда".

"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы вынудить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – сказал дипломат.

Боррель также подчеркнул, что "любой нейтралитет, не делающий разницы между агрессором и атакованным, означает стать на сторону агрессора".

Он подчеркнул, что нельзя допустить новую холодную войну между Западом и Дальним Востоком и отметил координацию совместных действий.

"В таких сложных отношениях, как те, что мы имеем с Китаем, неизбежно существуют разные точки зрения, поскольку интересы государств-членов отличаются, но если мы хотим построить согласованную стратегию ЕС по Китаю, необходимо, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами, выполняя свои роли и обязанности", – говорит Боррель.