Боррель: если Китай не поможет остановить Путина, то не сможет нормально развивать отношения с ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Китаем и ЕС не смогут развиваться нормально, если КНР не поможет остановить Путина
Об этом он сказал на слушаниях в Европарламенте по поводу стратегии отношений между ЕС и Китаем, пишет "Украинская правда".
"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы вынудить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – сказал дипломат.
Боррель также подчеркнул, что "любой нейтралитет, не делающий разницы между агрессором и атакованным, означает стать на сторону агрессора".
Он подчеркнул, что нельзя допустить новую холодную войну между Западом и Дальним Востоком и отметил координацию совместных действий.
"В таких сложных отношениях, как те, что мы имеем с Китаем, неизбежно существуют разные точки зрения, поскольку интересы государств-членов отличаются, но если мы хотим построить согласованную стратегию ЕС по Китаю, необходимо, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами, выполняя свои роли и обязанности", – говорит Боррель.
- Ранее Боррель заявил , что официальный Пекин не может быть посредником в установлении мира в Украине, ведь слишком благосклонен к агрессору России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное