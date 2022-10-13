Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед участием во встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса.

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их о начале военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - заявил Боррель перед встречей министров обороны НАТО.

Он подчеркнул, что в условиях постоянных провокаций со стороны России, ЕС будет продолжать помогать Украине столько, сколько это будет необходимо.

"Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить любые российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно быстрее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", – отметил чиновник.

13 октября Жозеп Боррель отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины ответ Запада будет мощным, но не ядерным. Ранее подобную позицию высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, "нападая на РФ".

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