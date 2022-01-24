Боррель: ЕС пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины
Европейский Союз пока не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения Российской Федерации
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает The Irish Times .
"Мы не собираемся делать то же самое (эвакуировать семьи дипломатов, - ред.), потому что не знаем никаких конкретных причин. Но секретарь (Госждеп США, - ред.) Блинкен проинформирует нас", - сказал Боррель.
Он проведет встречу со своими коллегами из ЕС. Также к встрече должен присоединиться онлайн Блинкен.
"Переговоры продолжаются", - заметил он, добавив, что не видит причин покидать Украину, "если секретарь Блинкен не предоставит нам информацию, которая оправдывает этот шаг".
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .
- Впоследствии Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.12
Покупка 28.12Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное