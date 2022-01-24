Боррель: ЕС пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает The Irish Times .

"Мы не собираемся делать то же самое (эвакуировать семьи дипломатов, - ред.), потому что не знаем никаких конкретных причин. Но секретарь (Госждеп США, - ред.) Блинкен проинформирует нас", - сказал Боррель.

Он проведет встречу со своими коллегами из ЕС. Также к встрече должен присоединиться онлайн Блинкен.

"Переговоры продолжаются", - заметил он, добавив, что не видит причин покидать Украину, "если секретарь Блинкен не предоставит нам информацию, которая оправдывает этот шаг".



22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Впоследствии Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

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