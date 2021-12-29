Боррель: ЕС должен присутствовать на переговорах США и РФ по гарантиям безопасности

Об этом пишет Die Welt.



Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах на фоне эскалации российско-украинской войны.



"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил дипломат.



Он добавил, что если Россия стремится обсуждать гарантии безопасности - с января и дальше, то это касается не только США и РФ.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности" 10 января.

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