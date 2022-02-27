Боррель: ЕС будет поставлять Украине боевые самолеты и летальное вооружение

Об этом он сказал во время пресс- конференции , передает Эспрессо.TV.



"Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны", - заявил Боррель.



Представитель ЕС добавил, что Украине будут также поставлять летальное оружие на сумму €450 млн и пакет нелетальной помощи.



"В рамках пакета помощи (передаем, - ред.) еще €50 млн для нелетальной помощи: топливо, защитное оборудование. Мы делаем это впервые в истории. Все страны согласились, или, по крайней мере, не отрицали это решение", - сказал Боррель.



Напомним, президент США Джозеф Байден дал поручение госсекретарю Энтони Блинкену подготовить выделение для Украины $350 млн на оборонные нужды .

Также Италия срочно предоставит Украине €110 млн.