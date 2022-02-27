Боррель: ЕС будет поставлять Украине боевые самолеты и летальное вооружение
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты, летальное вооружение и нелетальную помощь
Об этом он сказал во время пресс- конференции , передает Эспрессо.TV.
"Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны", - заявил Боррель.
Представитель ЕС добавил, что Украине будут также поставлять летальное оружие на сумму €450 млн и пакет нелетальной помощи.
"В рамках пакета помощи (передаем, - ред.) еще €50 млн для нелетальной помощи: топливо, защитное оборудование. Мы делаем это впервые в истории. Все страны согласились, или, по крайней мере, не отрицали это решение", - сказал Боррель.
- Напомним, президент США Джозеф Байден дал поручение госсекретарю Энтони Блинкену подготовить выделение для Украины $350 млн на оборонные нужды .
- Также Италия срочно предоставит Украине €110 млн.
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