Боррель анонсировал запуск Европейской дипакадемии для молодых дипломатов ЕС и Украины
Глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал открытие Европейской дипломатической академии, в которой будут учиться молодые дипломаты из стран ЕС, а также из Украины
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Борелля во время визита в Черногорию.
"Мы открываем в Брюсселе Европейскую дипломатическую академию. Что-то новое, что станет колыбелью новых дипломатических сил на европейском уровне", - сообщил Жозеп Боррель.
Он также отметил, что в этой академии соберут чиновников из институтов Европейского Союза, младших дипломатов из стран-членов ЕС и молодых дипломатов с Западных Балкан, а также Украины.
"В течение 9 месяцев они получат необходимые знания и навыки, необходимые для формирования нашей общей политики, реализации наших совместных решений, использования всех наших институтов для защиты более сильной Европы в мире", - сказал Боррель.
Также, по его словам, это станет поводом для молодых дипломатов европейских государств "присоединиться к предстоящей работе совместной сети европейских дипломатов".
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