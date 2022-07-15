Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Борелля во время визита в Черногорию.

"Мы открываем в Брюсселе Европейскую дипломатическую академию. Что-то новое, что станет колыбелью новых дипломатических сил на европейском уровне", - сообщил Жозеп Боррель.

Он также отметил, что в этой академии соберут чиновников из институтов Европейского Союза, младших дипломатов из стран-членов ЕС и молодых дипломатов с Западных Балкан, а также Украины.

"В течение 9 месяцев они получат необходимые знания и навыки, необходимые для формирования нашей общей политики, реализации наших совместных решений, использования всех наших институтов для защиты более сильной Европы в мире", - сказал Боррель.

Также, по его словам, это станет поводом для молодых дипломатов европейских государств "присоединиться к предстоящей работе совместной сети европейских дипломатов".