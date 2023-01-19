Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании, передает Europa Press .

"Цена энергоносителей — это цена свободы. Украинцы ее платят. У нас была чрезмерная зависимость от российского газа", — признал глава европейской дипломатии, выделив такие страны-члены ЕС, как Венгрия или Германия.

"Мы были очень наивны, поскольку после вторжения в Крым в 2014 году продолжали увеличивать нашу зависимость от российского газа и даже построили новые трубопроводы", - добавил Боррель.

При этом он подчеркнул, что за "очень короткое время" Европе удалось избавиться от этой зависимости от российского газа.

"До конца года все европейские страны прекратят любую зависимость", – сказал Боррель.

По его словам, исключением может быть Венгрия, в основном "по политическим причинам".

В Германии заявили , что больше не зависят от российских энергоносителей.

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