Боррель анонсировал полный отказ стран ЕС от российских энергоносителей до конца года
Страны Европейского союза намерены до конца года избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Исключением может быть разве что Венгрия
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании, передает Europa Press .
"Цена энергоносителей — это цена свободы. Украинцы ее платят. У нас была чрезмерная зависимость от российского газа", — признал глава европейской дипломатии, выделив такие страны-члены ЕС, как Венгрия или Германия.
"Мы были очень наивны, поскольку после вторжения в Крым в 2014 году продолжали увеличивать нашу зависимость от российского газа и даже построили новые трубопроводы", - добавил Боррель.
При этом он подчеркнул, что за "очень короткое время" Европе удалось избавиться от этой зависимости от российского газа.
"До конца года все европейские страны прекратят любую зависимость", – сказал Боррель.
По его словам, исключением может быть Венгрия, в основном "по политическим причинам".
- В Германии заявили , что больше не зависят от российских энергоносителей.
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