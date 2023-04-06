Бороватый о ситуации в Бахмуте: Бои в городской застройке самые сложные

Об этом сообщает в телемарафоне Сергей Череватый.

"В зоне ответственности восточной группировки войск враг продолжает вести активные наступательные действия на Бахмутском, Купянско-Лиманском направлении. За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 302 обстрела из ствольной и реактивной артиллерии наших позиций, 22 боевых столкновения только в населенном пункте", - сказал Череватый", - сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск заявил, что за прошедшие сутки в Бахмуте украинские воины уничтожили 71 рашиста и 88 получили ранения.

В городе продолжаются уличные бои, ситуация там постоянно меняется, соответственно говорить о соотношении контролируемой территории сейчас сложно.

"Там идет позиционная война, там постоянно меняется ситуация, в зависимости от огневых поражений. Противник может занять какой-то дом, но после тяжелого нашего поражения по ним может отойти и наши военнослужащие могут занять эти позиции. Иногда противнику предпринимают какие-то действия. Поэтому бои в городской застройке – один из самых сложных видов боя», – добавил Череватый.