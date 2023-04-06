Бороватый о ситуации в Бахмуте: Бои в городской застройке самые сложные
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что ситуация в Бахмуте постоянно меняется, идет позиционная война
Об этом сообщает в телемарафоне Сергей Череватый.
"В зоне ответственности восточной группировки войск враг продолжает вести активные наступательные действия на Бахмутском, Купянско-Лиманском направлении. За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 302 обстрела из ствольной и реактивной артиллерии наших позиций, 22 боевых столкновения только в населенном пункте", - сказал Череватый", - сказал Череватый.
Спикер Восточной группировки войск заявил, что за прошедшие сутки в Бахмуте украинские воины уничтожили 71 рашиста и 88 получили ранения.
В городе продолжаются уличные бои, ситуация там постоянно меняется, соответственно говорить о соотношении контролируемой территории сейчас сложно.
"Там идет позиционная война, там постоянно меняется ситуация, в зависимости от огневых поражений. Противник может занять какой-то дом, но после тяжелого нашего поражения по ним может отойти и наши военнослужащие могут занять эти позиции. Иногда противнику предпринимают какие-то действия. Поэтому бои в городской застройке – один из самых сложных видов боя», – добавил Череватый.
- Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил , что интенсивность боев на Бахмутском направлении очень динамично меняется. А командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил , что у городского совета Бахмута идут тяжелые и упорные бои с противником.
- Утром Генштаб сообщил , что в эпицентре боевых действий находятся Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и отразили более 60 атак РФ.
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