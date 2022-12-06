Эспрессо спросил у религиозного эксперта, директора РИСУ Тараса Антошевского, могут ли соответствующие действия привести к полному запрету УПЦ МП и как правильно ограничить деятельность этой организации.

"Московский патриархат воюет за храмы, а не за людей"

Как известно, в парламент уже был внесен законопроект, которым могут запретить деятельность УПЦ МП. Другой был поручен подготовить правительству. Тарас Антошевский отмечает, что подобные законы нужны, но напоминает, что это уже не первые законодательные попытки запретить московский патриархат. Законопроекты, разработанные ранее, имели множество недостатков.

"Действующий закон был написан еще в советское время, в него вносили много поправок. Он является одним из самых демократических законов в Европе, во многом учитывает особенности религиозного пространства. Но есть моменты, которые нужно менять. Впрочем, если медлить и ждать представления новых и новых законопроектов, это может привести к тому, что дело будет затягиваться. Московский патриархат в этом только заинтересован. Поэтому, по-моему, сейчас ничего нового не стоит придумывать, а приложить усилия, чтобы выполнялось нынешнее законодательство", - пояснил он.

Антошевский добавляет, что, очевидно, власти не до конца понимают сложность ситуации, ведь снять с регистрации религиозную организацию может только суд. И удивляется, почему не используются механизмы, которые уже заложены в законодательстве.

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"Эксперты уже давно говорят об одной из простых форм, не требующей ничего нового. Это четкая идентификация московского патриархата как филиала Русской православной церкви. Речь идет о выполнении закона, принятого еще в конце 2018 года. Согласно ему, религиозные организации (а полностью составлены) список всех религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ) обязаны внести поправки в свои уставы и называться "религиозная организация такая-то Русской православной церкви в Украине". религиозных организаций по перерегистрации их уставов", – говорит религиовед.

Он отмечает: все общины, связанные с московским патриархатом, уже обязаны прописать в уставе свою принадлежность к русской церкви. Пока этого не сделают, уставы УПЦ не до конца действуют.

"Если будет принято политическое решение на уровне правительства относительно выполнения этой нормы закона, если будет поставлен срок, сколько дается времени на внесение этих изменений, то, соответственно, можно будет в судебном или ином порядке признавать, что уставы этих религиозных организаций утратили свою силу. Эти религиозные организации можно снимать с государственной регистрации, они перестанут быть юридическими лицами, потеряют имущество и собственность, которое на них оформлено, потеряют договоры аренды помещений, на самом деле по ним тогда это ударит материально, а именно это больше всего боятся потерять. Им не так люди важны, как имущество. Даже когда сейчас проходят переходы в другие конфессии, то они всегда воюют за храмы, но не за людей", – отмечает Антошевский.

"Действия московского патриархата напоминают поведение террористов"

Он добавляет, что ввести закон, который остановит деятельность пророссийской конфессии, будет нелегко. Скорее всего, о полном запрете речь вообще не пойдет.

"Полностью запретить деятельность УПЦ МП в соответствии с действующим законодательством будет трудно. Украинская православная церковь московского патриархата, как она существует сейчас, не является единственной структурой. Это – набор более 11 тыс. юридических лиц. Таким образом запретить их всех будет достаточно тяжело. Зато можно запрещать на основании нарушений в определенных религиозных организациях, будь то религиозная организация на уровне общины, епархия или монастырь. РИСУ.

Другие трудности могут возникнуть из-за верующих. Их, несмотря на войну и подрывную антиукраинскую деятельность представителей УПЦ МП, до сих пор считают миллионами.

"Проблемы могут быть из-за яростного сопротивления среди московского патриархата, информационные и другие манипуляции или провокации. Они и так этим все это время занимаются. Могут быть попытки нагнетать ситуацию в Украине в целом, рассказывать о "внутренней войне"", - говорит Антошевский и сравнивает поведение представителей. УПЦ МП со способом общения террористов

"Они ставят государство перед фактом, мол, если хотите конфликтов, то мы к конфликтам готовы, если нет - можете их избежать. Это похоже на способ общения террористов, которые ставят условия. Выглядит довольно странно, поэтому важно, чтобы государство не поддавалось таким провокации. Важно, чтобы в МП понимали: если закон действует, то никто не имеет права останавливать его действие, нужно его выполнять", – добавил религиовед.

Он считает, что люди, которые носят рясу, не должны иметь каких-либо особых юридических привилегий.

"Мы видим сейчас все то, что СБУ находит в разных монастырях и епархиальных центрах МП в Украине. Там достаточно материалов для уголовных следственных действий. Если есть пропаганда, если есть факты, что епископат якобы не московской церкви массово имеет российские паспорта и гражданство," то здесь возникают вопросы", – подытожил он.

Напомним, утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

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