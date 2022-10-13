Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала Еспресо.

"Мы понимаем, что нам нужны быстрые комплексы с быстрой реакцией. В частности, Франция готова передавать нам системы Crotale, которые являются комплексами с быстрой реакцией и могут бороться с такими ракетами, которые запускает С-300. Но проблема С-300 заключается в коротком времени полета ракеты. Собственно дальность до 30 км у этой системы С-300 управляемая, а дальше она летит без управления. И борьба с С-300 реализуется сейчас другим путем", - сказал Сергей Згурец.

Аналитик Defense Express отметил, что украинские военные успешно уничтожают российские С-300 с помощью американских противорадиолокационных ракет HARM.

"Украинские военные уничтожают сами пусковые установки противника с использованием как раз этих противорадиолокационных ракет HARM, которые мы выпускаем из наших истребителей. И эта тактика достаточно эффективна, она сейчас масштабируется и я думаю, что это тот подход, когда мы уничтожаем лучника, а не пытаемся попасть в стрелу, которую этот лучник выпускает. Так что думаю, что здесь будет сочетание двух факторов: с одной стороны - насыщение системы обороны комплексами быстрой реакции, а с другой - борьба с самими пусковыми установками", - добавил он.

ВСУ возле Токмака уничтожили 6 российских установок С-300.

В Запорожье украинские военные за несколько дней поразили около 60 оккупантов, до 10 единиц их военной техники и ракетный комплекс С-300 .

В районе Токмака Запорожской области ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 России, а в районе Токаревки Херсонской области уничтожили до 150 оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb