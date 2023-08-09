Боролись за жизнь 10 дней: умерла 16-летняя херсонка, ранена в результате обстрела окупантов
В среду, 9 августа, в больнице скончалась 16-летняя девушка, раненая при обстреле Херсона 31 июля
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Медики боролись за жизнь 16-летней девушки на протяжении 10 дней.
"31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения. В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла… Искренние соболезнования семье. Еще один ангел теперь на небе", - пишет Прокудин.
- В течение 31 июля российская армия обстреливала Херсон и область, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, 17 получили ранения.
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