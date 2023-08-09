Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Медики боролись за жизнь 16-летней девушки на протяжении 10 дней.

"31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения. В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла… Искренние соболезнования семье. Еще один ангел теперь на небе", - пишет Прокудин.