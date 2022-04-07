Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины, – министр внутренних дел
Город Бородянка является одним из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"В настоящее время город Бородянка – это один из самых разрушенных городов Киевской области. Местные жители рассказывают о том, как самолеты в первые дни войны заходили и ракетами с низкой высоты обстреливали эти дома", – заявил он.
Спасателям ГСЧС нужна неделя для того, чтобы разобрать только один разрушенный многоэтажный дом. Они начали разбирать завалы еще месяц назад, но оккупанты начали обстреливать их и их технику.
"Спасатели на следующий день снова вернулись и снова начали продолжать разборы завалов. И можно было спасти тех людей, которые были под этими завалами. Однако спасатели были снова обстреляны и после этого не имели доступа к этому месту. Мы понимаем, что сейчас уже живых людей здесь не осталось", – добавил Монастырский.
Он также подчеркнул, что то, что совершали россияне в Бородянке – очередное преступление против человечности, ведь в городе нет ни одного военного объекта.
- По состоянию на 6 апреля в Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа.
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