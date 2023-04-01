Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Бородянка. Как все было

Бородянка. Как все было

Чернинька Елена
1 апреля, 2023 суббота
07:06
Статьи

1 апреля - День освобождения в 2022 году пгт Бородянка от российских оккупантов

Хронология событий

Через Бородянку пролегал основной путь для наступления окупантов в Киев во время широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
26 февраля 2022 бронетехника врага появилась в окрестностях поселка. Там и начались бои российских войск с украинскими ТрО и полицией. В этот день погибли шесть человек.

окупанти фото: reuters

27 февраля большая российская колонна бронированной техники заехала по Окружной дороге в Бородянку. Именно в том месте нашим защитникам было труднее оставаться незамеченными. Следующая колонна военных из Бурятии уехала по Центральной. Но там ее уже ждали украинские защитники в засаде.

Бородянка фото: gettyimages

28 февраля в Бородянку въехала еще одна колонна российской техники. В этот день оккупанты из пушек и пулеметов обстреляли дома мирных жителей.

Бородянка фото: gettyimages

1-го и 2-го марта над Бородянкой уже летала авиация России. С самолетов бомбили многоэтажки, в которых проживали мирные жители. По неточным подсчетам в тот день погибли более сорока человек.

5 марта Бородянка уже находилась под контролем окупантов, несмотря на бои в ее окрестностях.

12 марта войска РФ окончательно "зачистили" поселок.

Бородянка фото: gettyimages

1 апреля Бородянка вернулась под контроль Украины.

Убиты в Бородянке

Под разбитыми домами было найдено более сорока жителей Бородянки. Отдельно во дворах и просто в огородах люди хоронили своих родственников или соседей.
6 мая 2022 года местная полиция сообщила: после оккупации в стихийных захоронениях обнаружено более 300 тел жителей Бородянки (85% которых с признаками насильственной смерти) и более сорока тел найдены под завалами домов.

тіло загиблого під завалами у Бородянці тело погибшего под завалами в Бородянке, фото: gettyimages

На сегодняшний день до сих пор неизвестно точное количество погибших в Бородянке. Есть люди, которые указаны в списках пропавших без вести.

Более 300 собак погибли от голода и жажды в приюте Бородянки.

Бэнкси

В ноябре 2022 года в Бородянку тайно приехал всемирно известный художник Бенкси. На разрушенных домах мужчина оставил после себя несколько граффити. В основном они посвящены детям, пострадавшим от вторжения российских окупантов.

графіті Бенксі в Бородянці

графіті Бенксі в Бородянці граффити Бенкси в Бородянке, фото: gettyimages

Новости
Киевщина
война с Россией
геноцид украинцев
Читайте также:
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
29 мартa, 2023 среда
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
Василь Ломаченко
29 мартa, 2023 среда
Ломаченко сделал амбициозное заявление перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Білий Дім
31 мартa, 2023 пятница
В Белом доме высказались о предстоящем председательстве России в Совбезе ООН
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
08:04
OPINION
Ситуация вокруг Лавры идет по сценарию ФСБ
05:59
Папу Франциска планируют выписать из больницы к Вербному воскресенью
05:33
"Очень сложная военная задача": Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
05:06
Страны "Бухарестской девятки" призвали увеличить военное присутствие США в регионе
04:38
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
04:10
Первый транш от МВФ составит $2,7 млрд: он поступит в ближайшее время, - Минфин
03:42
ЕС призывает Беларусь не размещать на своей территории ядерное оружие РФ
03:14
"Государство-цивилизация" и "центр мирового развития": Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
02:46
ракета ATACMS
США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: есть другие варианты дальнобойного оружия, - генерал Милли
02:18
Лидеры стран Балтии поддерживают создание международного спецтрибунала для РФ
01:50
Киевский "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
01:22
В Гааге начали судить экслидера Косово Хашима Тачи по обвинению в военных преступлениях
00:54
Минобороны сообщило результаты конкурса в антикоррупционный совет: список
00:26
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
2023, пятница
31 мартa
23:57
Зеленский: "Будет новый Нюрнберг – для рашистов"
23:23
Эксклюзив
Ситуация по лекарствам создаст дополнительное психологическое напряжение для людей, - президент Совета защиты прав и безопасности пациентов
23:10
Радары, боеприпасы и противотанковые ракеты: США объявят о пакете помощи Украине на $2,6 млрд, - Reuters
22:54
Россияне дважды атаковали Никопольщину по артиллерии и БПЛА, поврежден дом
22:47
TikTok
Работникам НАТО запретили пользоваться TikTok, - CNN
22:38
ЕС ввел исключения в санкциях для случаев предоставления гуманитарной помощи
22:06
Обновлено
РФ обстреляла Авдеевку из артиллерии: убила двух человек, в том числе младенца
21:57
Турция вызвала посла Дании из-за сожжения Корана в Копенгагене на акции протеста
21:57
МВФ
МВФ утвердил финансирование Украины на $15,6 млрд
21:45
Обзор
РФ может разместить стратегическое ядерное оружие в Беларуси, премьер Испании призывает Пекин обсудить с Зеленским мирный план, россиян пустят на Уимблдон. Мировые СМИ об Украине 31 марта
21:18
Похищения и пытки гражданских: экс-главу СБУ времен Януковича будут судить за военные преступления в Херсонской области
21:07
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены два человека, которые плыли с дач на лодке
21:02
Обзор
Победные новости 401-го дня войны: украинская авиация сбрасывает на врага "умные" бомбы, а на Луганщине дезертировали полсотни российских солдат
20:53
"Враг обстреливает город из артиллерии и авиации": генерал Тарнавский назвал задачи ВСУ в Авдеевке
20:28
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
20:09
Обновлено
Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук окупантов жителей Бучи
19:41
Группа AC/DC впервые выйдет на сцену после семилетнего перерыва
19:31
Обзор
Страсти по киевской Лавре: как московский патриархат уезжает из святыни и сколько это может занять
19:26
В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины
19:12
Обновлено
Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру. Заповедник обратился в полицию
19:04
АвтоВАЗ
Российский АвтоВАЗ останавливает производство: не хватает запчастей из-за санкций
18:45
Обновлено
Зеленский провел встречи с главами правительств Словении, Словакии и Хорватии и президентом Молдовы. Подробности
18:42
Эксклюзив
Нацрада
Закон о медиа имеет механизмы для независимости Нацсовета, но квотный принцип назначения членов закреплен в Конституции, - юрист
18:38
Обзор
Молчаливый американский одиночка или громкая украинская семья: что посмотреть на выходных
18:37
Среди военных РФ усиливается дезертирство, а ВСУ отразили более 30 российских атак, - Генштаб
18:19
КСУ
КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV