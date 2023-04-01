Бородянка. Как все было
1 апреля - День освобождения в 2022 году пгт Бородянка от российских оккупантов
Хронология событий
Через Бородянку пролегал основной путь для наступления окупантов в Киев во время широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
26 февраля 2022 бронетехника врага появилась в окрестностях поселка. Там и начались бои российских войск с украинскими ТрО и полицией. В этот день погибли шесть человек.
фото: reuters
27 февраля большая российская колонна бронированной техники заехала по Окружной дороге в Бородянку. Именно в том месте нашим защитникам было труднее оставаться незамеченными. Следующая колонна военных из Бурятии уехала по Центральной. Но там ее уже ждали украинские защитники в засаде.
фото: gettyimages
28 февраля в Бородянку въехала еще одна колонна российской техники. В этот день оккупанты из пушек и пулеметов обстреляли дома мирных жителей.
фото: gettyimages
1-го и 2-го марта над Бородянкой уже летала авиация России. С самолетов бомбили многоэтажки, в которых проживали мирные жители. По неточным подсчетам в тот день погибли более сорока человек.
5 марта Бородянка уже находилась под контролем окупантов, несмотря на бои в ее окрестностях.
12 марта войска РФ окончательно "зачистили" поселок.
фото: gettyimages
1 апреля Бородянка вернулась под контроль Украины.
Убиты в Бородянке
Под разбитыми домами было найдено более сорока жителей Бородянки. Отдельно во дворах и просто в огородах люди хоронили своих родственников или соседей.
6 мая 2022 года местная полиция сообщила: после оккупации в стихийных захоронениях обнаружено более 300 тел жителей Бородянки (85% которых с признаками насильственной смерти) и более сорока тел найдены под завалами домов.
тело погибшего под завалами в Бородянке, фото: gettyimages
На сегодняшний день до сих пор неизвестно точное количество погибших в Бородянке. Есть люди, которые указаны в списках пропавших без вести.
Более 300 собак погибли от голода и жажды в приюте Бородянки.
Бэнкси
В ноябре 2022 года в Бородянку тайно приехал всемирно известный художник Бенкси. На разрушенных домах мужчина оставил после себя несколько граффити. В основном они посвящены детям, пострадавшим от вторжения российских окупантов.
граффити Бенкси в Бородянке, фото: gettyimages
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