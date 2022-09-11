Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Наши бойцы ВСУ в Балаклее снимают рашистский плакат, под которым все время оккупации был Тарас Шевченко и его стихотворение. "Боритесь — поборете!" Как завещал Тарас Григорьевич", - говорится в сообщении.

Напомним, боец ТрО Харьковщины Юрий Корсунов рассказал , что россияне, отступая со своих позиций, бросают свою технику и арсеналы боеприпасов.

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