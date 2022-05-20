Борису Джонсону подарили дизайнерскую вышиванку

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в twitter.

"В честь Дня вышиванки мы подарили Борису Джонсону вышиванку известного украинского дизайнера Юлии Магдич", - говорится в сообщении.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания решила предоставить Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в частности отправит больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

17 апреля Борис Джонсон произнес часть Пасхального поздравления на украинском языке.

3 мая премьер-министр Великобритании в своем выступлении перед Верховной Радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

19 мая премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит дополнительный пакет военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда фунтов.

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