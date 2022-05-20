Борису Джонсону подарили дизайнерскую вышиванку
Представители Посольства Украины в Великобритании подарили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону дизайнерскую вышиванку
Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в twitter.
"В честь Дня вышиванки мы подарили Борису Джонсону вышиванку известного украинского дизайнера Юлии Магдич", - говорится в сообщении.
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