Борису Джонсону передали письмо от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя
В ответ на письмо Джонсона ко всем украинским детям железнодорожники передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Сотрудники железной дороги передали премьеру оригинал письма и перевода. Впоследствии оказалось, что Джонсон читает на украинском.
"Премьер-министр посетил выставку "Спасая будущее" о миллионе детей, отправленных железной дорогой к безопасности во время войны. Железнодорожники воспользовались случаем и в ответ на майское письмо господина Джонсона ко всем украинским детям передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи , эвакуированного из Мариуполя. Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, Борис читает на украинском!" - говорится в сообщении.
- 17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон.
- Премьер-министр после встречи с президентом Украины заявил , что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку.
- Впоследствии Зеленский назвал темы встречи с Джонсоном и сказал: "У нас есть общий взгляд на движение к победе".
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