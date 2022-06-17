Борису Джонсону передали письмо от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Сотрудники железной дороги передали премьеру оригинал письма и перевода. Впоследствии оказалось, что Джонсон читает на украинском.

"Премьер-министр посетил выставку "Спасая будущее" о миллионе детей, отправленных железной дорогой к безопасности во время войны. Железнодорожники воспользовались случаем и в ответ на майское письмо господина Джонсона ко всем украинским детям передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи , эвакуированного из Мариуполя. Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, Борис читает на украинском!" - говорится в сообщении.

Также Борис Джонсон вместе с Владимиром Зеленским посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и побывали на выставке уничтоженной военной техники российских оккупантов.

17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон.

Премьер-министр после встречи с президентом Украины заявил , что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

Впоследствии Зеленский назвал темы встречи с Джонсоном и сказал: "У нас есть общий взгляд на движение к победе".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb