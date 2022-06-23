"Борисполь" попал в топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы
Опрос среди пассажиров во всем мире проводила британская консалтинговая компания Skytrax
Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
Отмечается, что Skytrax назвала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2022 по результатам опроса пассажиров. Таким образом, в десятку лучших вошли аэропорты Батуми, Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Международный аэропорт "Борисполь", аэропорты Белграда, Братиславы и Загреба.
”Особенность международного авиационного рейтинга Skytrax – в его тесной коммуникации с пассажирами всего мира. Факт того, что Международный аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов, демонстрирует его стандарты работы с пассажирами для обеспечения их комфорта и безопасности. Война внезапно остановила работу аэропорта "Но ничто не изменит нашу уверенность в победе Украины, ее мирном и независимом развитии. Веру в будущее главных воздушных ворот страны - Международного аэропорта "Борисполь"", - прокомментировал генеральный директор Алексей Дубревский.
Сkytrax является влиятельной британской консалтинговой компанией, которая с 1989 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний по всему миру. World Airport Awards получают лучшие аэродромы по результатам опроса более 13 миллионов пассажиров в 550 аэропортах мира.
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