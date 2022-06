Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Отмечается, что Skytrax назвала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2022 по результатам опроса пассажиров. Таким образом, в десятку лучших вошли аэропорты Батуми, Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Международный аэропорт "Борисполь", аэропорты Белграда, Братиславы и Загреба.



”Особенность международного авиационного рейтинга Skytrax – в его тесной коммуникации с пассажирами всего мира. Факт того, что Международный аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов, демонстрирует его стандарты работы с пассажирами для обеспечения их комфорта и безопасности. Война внезапно остановила работу аэропорта "Но ничто не изменит нашу уверенность в победе Украины, ее мирном и независимом развитии. Веру в будущее главных воздушных ворот страны - Международного аэропорта "Борисполь"", - прокомментировал генеральный директор Алексей Дубревский.



Сkytrax является влиятельной британской консалтинговой компанией, которая с 1989 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний по всему миру. World Airport Awards получают лучшие аэродромы по результатам опроса более 13 миллионов пассажиров в 550 аэропортах мира.

