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Главная Криминал Борис Филатов сообщил, кто мог напасть на журналистов в аэропорту Днепра, и обещает видео с камер наблюдения

Борис Филатов сообщил, кто мог напасть на журналистов в аэропорту Днепра, и обещает видео с камер наблюдения

13 февраля, 2022 воскресенье
21:23
Криминал

Мэр Днепра Борис Филатов предполагает, что инцидент в VIP-зоне аэропорта Днепра мог произойти с участием кого-то из гостей предпринимателя Игоря Коломойского, который сегодня, 13 февраля 2022 года, празднует свой день рождения

Об этом мэр написал у себя в фейсбуке, передает Еспресо.TV.

"Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья.

Сегодня к нему летели гости. Различные частные самолеты.

Сегодня в аэропорту, в котором строят терминал то ли для Ярославского / то ли для Бени / и взлетную полосу то ли для государства / то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды". Выродки бросались с ножами на журналистов", - отметил Филатов.

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В связи с этим он обратился к руководству государства с просьбой "дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело".

Со своей стороны Борис Филатов обещает, что мэрия "приложит все усилия, чтобы передать в "УП" ("Украинскую правду", откуда были пострадавшие журналисты, - ред.) всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

"В нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги, и если из нее исчезнет какая-либо информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками", - подчеркнул городской голова Днепра.

  • Коломойскому сегодня исполнилось 59 лет.


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журналисты
Игорь Коломойский
новости Днепра
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