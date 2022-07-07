Об этом сообщили в BBC.

Борис Джонсон подаст в отставку, но хочет остаться в своей должности до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер. Выборы могут быть проведены в октябре. В канцелярии премьера заявили, что он сегодня, 7 июля, обратится к стране.

Sky News также сообщает об отставке премьера сегодня. В издании подчеркивают, что это произошло после того, как его новоназначенный министр образования Мишель Донелан ушла в отставку после 36 часов в должности, а министр Надхим Захави сказал премьеру "уходить сейчас".

Также от своей поддержки отказался министр обороны Бен Уоллес.

Тем временем депутат-консерватор Джордж Фримен, до 7 июля являвшийся министром, предлагает избрать временного премьер-министра Великобритании. По его мнению, нельзя ждать выборов до осени.

Кроме того, он добавил, что Борис Джонсон должен сдать печати должности, извиниться перед Ее Величеством и посоветовать ей назначить временного премьер-министра.

Отставку Джонсона связывают со скандалом почти двухлетней давности. Проблемы Бориса Джонсона с британским парламентом начались в декабре 2021 года, когда премьера обвинили во лжи и нарушении локдауна в июне 2020 года.

Тогда Джонсон посетил громкую вечеринку во время усиленного карантина в Великобритании. В январе лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер впервые за все время скандала с вечеринкой потребовал отставки Джонсона. Тогда Джонсон публично извинился, однако в отставку не ушел.

Срок премьерства Джонсона – один из кратчайших среди Премьеров Великобритании, начиная с 1900 года.

В начале июня Борис Джонсон уже был близок к отставке.

6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.

В Великобритании с вечера 5 июля уже не менее 15 министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилось министерство промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

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