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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

2 июля, 2022 суббота
01:07
Украина Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в интервью BBC, передает телеграмм-канал "Одесса.Официально".
"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли I, II, III степеней", – отметил Труханов.

Таким образом Борис Джонсон автоматически получил звание Почетного гражданина Одессы. По словам мэра Одессы, Джонсон стал первым подданным Британии, получившим отличие за 160 лет его существования.
"Наш главный союзник и друг – Великобритания. Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии – мы бы уже давно победили оккупантов. Подчеркну – речь идет о борьбе всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0", – сказал Геннадий Труханов.

  • Напомним, 27 июня Борис Джонсон назвал ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге "жестокостью и варварством".
  • 25 июня Джонсон заявил , что ушел бы в отставку, если бы пришлось остановить поддержку Украины.
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