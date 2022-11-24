Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева, - Кличко
Киевсовет присвоил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина города Киева
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине. Спасибо за поддержку! Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду!” – пишет Виталий Кличко.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Джонсон, вероятно, сосредоточится на лоббировании поддержки Украины со стороны США вместо работы в правительстве Риши Сунака.
The Telegraph рассказало, что Джонсон рассматривает возможность создания организации для продвижения Плана Маршалла для Украины.
В ноябре Джонсон рассказал , что в начале полномасштабной агрессии РФ власти Германии считали, что Украине лучше сдаться.
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