Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club Укрзализныци
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев и стал первым владельцем карты лояльности, врученной непосредственно председателем правления Укрзализныци
Об этом говорится на официальной странице Укрзализныци.
"Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей Независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще - после завершения войны тем более", - сообщает Укрзализныця.
Полномасштабный запуск программы лояльности планируется в ближайшее время. Пока компания принимает пожелания, каким именно пользователи хотели бы видеть UZ Loyalty Club.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины, третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев. Он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов.
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