Об этом говорится на официальной странице Укрзализныци.

"Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей Независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще - после завершения войны тем более", - сообщает Укрзализныця.

Полномасштабный запуск программы лояльности планируется в ближайшее время. Пока компания принимает пожелания, каким именно пользователи хотели бы видеть UZ Loyalty Club.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины, третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев. Он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов.

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