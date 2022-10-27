Борис Джонсон создаст организацию, которая будет продвигать План Маршалла для Украины, - СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной экономики
Об этом пишет The Telegraph.
В разговоре с изданием один из друзей Джонсона назвал это "Планом Маршалла для Украины". Он уверен, что "Борис привлечет много денег" от частных доноров.
Сообщается, что Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется учредить фонд.
Джонсон стал очень популярен в Украине благодаря своей поддержке Киева во время пребывания в должности премьер-министра Британии.
- Напомним, Борис Джонсон был одним из претендентов на должность премьер-министра Британии после неожиданной отставки Лиз Трасс. Однако отказался от этого. Политик сосредоточится на лоббировании поддержки Украины со стороны США.
- 23 октября Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен призвали создать План Маршалла для восстановления Украины – за образец взят План Маршалла по восстановлению Западной Германии после Второй мировой войны с помощью США.
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