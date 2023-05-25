Борис Джонсон: Сначала победа Украины в войне с Россией, только тогда переговоры

Об этом сказал премьер-министр Великобритании в 2019-22 годах Борис Джонсон во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Джонсон отметил, что многие сейчас говорят, что война, которую начал Путин, может завершиться только переговорами.

"Я отвечаю: это может быть так, однако перед любыми переговорами эта война должна закончиться и закончится победой Украинского народа, изгнанием путинской армии и прекращением его варварских попыток захватить украинскую территорию. И выводом его войск", - подчеркнул он.

"Это то, что, на мой взгляд, должно произойти", - добавил экс-премьер Великобритании.

Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в достижении этой цели как можно скорее.

"И нет никакой мыслимой причины для задержек", – резюмировал он.

Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.