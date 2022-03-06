Борис Джонсон: "Путин должен проиграть!"
По приказу Путина военные убивают в Украине невинных людей
Об этом премьер-министр Великобритании написал в своем Twitter, – информирует Еспресо.TV .
В видео, добавленном к твиту, Борис Джонсон подчеркнул, что захватническая война, развязанная Россией, приносит разорение совершенно невинной стране.
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