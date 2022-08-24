Борис Джонсон приехал в Украину в День Независимости

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в твиттере.

"Происходящее в Украине имеет значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", - пишет Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграме написал, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона.

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга", - пишет Зеленский.

Как сообщает корреспондент Укринформа , Зеленский наградил Бориса Джонсона украинским Орденом Свободы. "Сегодня в День нашей Независимости, который мы отмечаем, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден Свободы. Эта награда полностью отражает все то, что Борис делал, делает для нашей страны и всей Европы", - сказал Зеленский, вручая орден Джонсону. Также отмечается, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон погасили новую марку Укрпочты "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые", посвященную Дню Независимости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.

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