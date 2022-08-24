Борис Джонсон приехал в Украину в День Независимости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину в День Независимости, 24 августа
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в твиттере.
"Происходящее в Украине имеет значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", - пишет Джонсон.
Президент Украины Владимир Зеленский в телеграме написал, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона.
"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга", - пишет Зеленский.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.
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