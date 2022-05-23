"Многие из вас видел вещи, свидетелем которых не должен становиться ни один": Джонсон написал письмо украинским детям

Письмо Джонсона опубликовало CBN.

"Когда в прошлом месяце ваш президент проводил меня по Киеву, отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках очень расстраивало меня. После вторжения многие из вас были вынуждены покинуть свои дома. Вы оставили семью, друзей, домашних животных, игрушки и все знакомое , ища убежище на станциях метро, ​​дальних городах, даже других странах. Я не могу представить, каким трудным был для вас этот год", – написал в письме британский премьер.

Также Джонсон подчеркнул, что дети должны гордиться своей страной, родителями, семьями, солдатами, а больше всего собой.

"Многие из вас видели или переживали вещи, свидетелями которых не должен становиться ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых. Мы вывешиваем украинские флаги из наших домов, офисов, церквей, магазинов и детских площадок, даже с моей собственной крыши на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наша молодежь рисует ваш флаг в своих классах и изготовляет сине-желтые браслеты в поддержку вашей страны. Я верю, что Украина выиграет эту войну и всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. Как бы долго это ни заняло, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас нашими друзьями", – написал Борис Джонсон.

Также он пообещал удвоить усилия, чтобы обеспечить украинцам жизненно необходимую продовольствие и гуманитарную помощь, а также обеспечить возможность экспорта товаров в мир.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Джонсоном по экспорту зерна и импорту топлива.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb