Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Путиным

В этой поездке главу британского правительства будет сопровождать министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, сообщили на Даунинг-стрит. Такую информацию распространяет DW.



Точная дата поездки, а также то, куда именно отправится Джонсон, пока не сообщается.



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Кроме того, пресс-секретарь британского премьера сообщила, что на следующей неделе Джонсон проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, британский премьер снова заявит о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной и принять меры по дипломатическому урегулированию конфликта. Дата переговоров с Путиным также не раскрывается.



Джонсон "полон решимости активизировать дипломатические усилия и факторы сдерживания во избежание кровопролития в Европе", отметила пресс-секретарь премьера.

В последнее время Джонсон уже неоднократно предостерегал Москву от новой агрессии против Украины и призвал Кремль к дипломатическому урегулированию конфликта.