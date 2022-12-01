Борис Джонсон готовится баллотироваться в парламент Великобритании в 2024 году, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Джонсон будет баллотироваться от Консервативной партии.

Свою кандидатуру в палату общин он будет выдвигать в четвертый раз. Отмечают, что британский политик решил бороться за место в парламенте, несмотря на то, что недавние опросы показали, что он проиграет своим конкурентам.

Борис Джонсон в 2022 году ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании, однако продолжает выполнять свои депутатские полномочия.

26 ноября стало известно, что Борис Джонсон приступил к сбору средств на медикаменты и оборудование, которые передадут украинским больницам.