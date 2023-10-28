Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет вести передачу на британском телеканале GB News
Об этом идет речь в сообщении канала.
Отмечается, что экс-премьер Британии присоединится к GB News в следующем году как ведущий, создатель программ и комментатора. Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в 2024 году.
Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.
"Я рад сообщить, что в скором времени присоединюсь к GB News – и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах. Я собираюсь передать этому замечательному новому телеканалу свои неукрашенные взгляды на все: от России до Китая, войны в Украине, того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, и к огромным возможностям, которые нас ждут", - сказал Джонсон.
Редакционный директор Майкл Букер прокомментировал новую должность экс-премьера Великобритании и подчеркнул, что Борис Джонсон был "самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальное понимание внутренних и мировых дел станет настоящим хитом у наших зрителей и слушателей".
"Помимо своих политических навыков он невероятно талантливый журналист и автор, поэтому мы не можем дождаться начала работы с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении", - добавил Букер.
- Напомним, 7 июля 2022 Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное