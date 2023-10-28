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Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале

28 октября, 2023 суббота
07:46
Мир

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет вести передачу на британском телеканале GB News

Об этом идет речь в сообщении канала.

Отмечается, что экс-премьер Британии присоединится к GB News в следующем году как ведущий, создатель программ и комментатора. Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в 2024 году.

Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.

"Я рад сообщить, что в скором времени присоединюсь к GB News – и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах. Я собираюсь передать этому замечательному новому телеканалу свои неукрашенные взгляды на все: от России до Китая, войны в Украине, того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, и к огромным возможностям, которые нас ждут", - сказал Джонсон.

Редакционный директор Майкл Букер прокомментировал новую должность экс-премьера Великобритании и подчеркнул, что Борис Джонсон был "самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальное понимание внутренних и мировых дел станет настоящим хитом у наших зрителей и слушателей".

"Помимо своих политических навыков он невероятно талантливый журналист и автор, поэтому мы не можем дождаться начала работы с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении", - добавил Букер.

  • Напомним, 7 июля 2022 Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
Культура
Борис Джонсон
Великобритания
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