Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале

Об этом идет речь в сообщении канала.

Отмечается, что экс-премьер Британии присоединится к GB News в следующем году как ведущий, создатель программ и комментатора. Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в 2024 году.



Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.

"Я рад сообщить, что в скором времени присоединюсь к GB News – и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах. Я собираюсь передать этому замечательному новому телеканалу свои неукрашенные взгляды на все: от России до Китая, войны в Украине, того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, и к огромным возможностям, которые нас ждут", - сказал Джонсон.

Редакционный директор Майкл Букер прокомментировал новую должность экс-премьера Великобритании и подчеркнул, что Борис Джонсон был "самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальное понимание внутренних и мировых дел станет настоящим хитом у наших зрителей и слушателей".

"Помимо своих политических навыков он невероятно талантливый журналист и автор, поэтому мы не можем дождаться начала работы с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении", - добавил Букер.