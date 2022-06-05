Борис Джонсон близок к отставке, - Sunday Times

Об этом сообщает Sunday Times .

Отмечается, что голосование о недоверии Джонсону планируется на 8 июня. Необходимое количество писем от членов парламента уже собрано или будет собрано в ближайшее время.

Джонсона ставят в упрек экономические проблемы в стране, а также скандал с Partygate - это когда он в ноябре 2020 года он организовал вечеринку во время ограничений, действовавших в стране из-за COVID.



Голосование за доверие премьер-министру состоится, если 54 консерватора напишут прошение об этом. Сейчас 28 депутатов публично призвали его уйти в отставку.

Источники BBC отмечают, что вряд ли наберутся необходимые 180 голосов за отставку Джонсона. В случае вынесения вотума недоверия, он останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии.

Напомним, Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.

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