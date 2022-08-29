"Боремся за ваши права": Зеленский призвал бизнес Франции "не уставать от войны" и пригласил на форум по восстановлению Украины

Об этом Зеленский сказал на собрании французских предпринимателей под эгидой бизнес-объединения MEDEF, передает Офис президента.

"Сегодня, когда война продолжается на нашей территории, у вас есть возможность помочь нам, чтобы любая война не разрушила все то прекрасное, теплое, солнечное, что у вас сейчас есть, от чего вы получаете удовольствие. И это – ваше абсолютное право. И за это право мы сегодня боремся. Поэтому не уставайте, пожалуйста, от войны в Украине. Потому что это война за то спокойствие, которое есть сегодня у вас", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что из-за преступных действий России возникает вопрос стратегии выживания мира и цивилизованные страны должны объединиться ради преодоления всех рисков, с которыми столкнулось человечество.

"Мы предупреждали, что Россия будет провоцировать дефицит энергии. Мы предупреждали об этом еще до полномасштабного вторжения. Мы говорили, что нужно ввести превентивные санкции потому, что Россия будет рассказывать, что она не может поставлять, а потом, как вам известно, где-то на границе с Финляндией они сжигают миллионы тонн газа, чтобы не снабжать Европу", - сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что грядущая зима будет сложной, но через эти неудобства нужно пройти, чтобы не позволить России диктовать Европе свои условия.

"Они не могут зарабатывать деньги, комфортно отдыхать на побережье Франции. Почему они так не любят Европу, а все виллы покупают во Франции, в Италии, занимаются шопингом, открывают бизнесы, открывают счета?" - сказал Зеленский, заметив, что европейскому бизнесу следует выходить из РФ.

Президент также сообщил, что правительства Украины и Франции готовят проведение осенью в Париже форума по вопросам восстановления Украины и пригласил французские компании к участию в нем.

По мнению Зеленского, сосредоточиться следует на плане быстрого восстановления инфраструктуры, что требует меньшего объема средств.

"Я бы сосредотачивался сегодня на восстановлении образовательной инфраструктуры, портовой, транспортной, а также жилья для людей. Потому что наша задача – вернуть людей. Люди в государстве – это развитие экономики", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что оккупанты получат ответ после обстрелов украинских городов, а Россия подвергнется дальнейшим санкциям, о чем продолжаются переговоры с международными партнерами Украины.

29 августа Зеленский заявил, что у Украины Россия хочет отобрать свободу силой оружия, а у европейцев – кризисами.

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