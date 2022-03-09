Боремся – поборем! Министр обороны Резников символически поздравил Тараса Шевченко с днем рождения
Министр обороны Украины Алексей Резников символически поздравил украинского поэта Тараса Шевченко с днем рождения
Сообщение Резников опубликовал в Facebook.
161 год назад родился культовый украинский поэт Тарас Шевченко. Министр обороны Алексей Резников символически зацитировал стихотворение Шевченко и прикрепил фото из ночного патруля возле КНУ.
"Боримся – поборем!"
Нам Бог помогает!
За нас правда, за нас слава
И свобода святая!
Как завещал…
С днем рождения, Кобзарь!", - написал Резников.
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