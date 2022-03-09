Боремся – поборем! Министр обороны Резников символически поздравил Тараса Шевченко с днем рождения

Сообщение Резников опубликовал в Facebook.



161 год назад родился культовый украинский поэт Тарас Шевченко. Министр обороны Алексей Резников символически зацитировал стихотворение Шевченко и прикрепил фото из ночного патруля возле КНУ.



"Боримся – поборем!"

Нам Бог помогает!

За нас правда, за нас слава

И свобода святая!

Как завещал…

С днем рождения, Кобзарь!", - написал Резников.

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