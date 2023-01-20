Боремся не только против России, но и против ФИФА, - директор "Шахтера" Срна
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна осудил деятельность ФИФА
Об этом сообщает The Guardian .
"Весь мир помогает Украине, но ФИФА не помогает в футболе. Это их обязанности, а они ничего не делают. То, как они поступили с нами – неправильно. Они уничтожат нас. Мы не просим деньги, которые нам не принадлежат: мы хотим защитить клуб, который 17 раз выступал в групповой стадии ЛЧ. Нет разницы, это мы или какая-то другая команда со всей страны. Мы хотим, чтобы они защитили УПЛ, но чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА", - сказал Срна.
Директор "Шахтера" по футболу считает, что ФИФА ведет себя так, будто им безразлично украинский футбол.
"Мы слишком малы для них. Мы восстановили нашу лигу своими силами. Потеряли только 2 клуба высшего дивизиона: "Десну" и "Мариуполь". Все остальные выжили. Можете себе представить, что ФИФА наблюдает за этим всем, когда люди умирают, а футболисты играют под бомбами – но при этом ничего не делает? Мы все смотрели ЧМ-2022: с одной стороны ты видишь улыбающихся людей в Катаре, хорошо организованный турнир и высокий уровень футбола, а с другой – они не позволяют президенту Зеленскому выступить перед финалом с месседжем о том, что происходит. Я приглашаю их в Украину на несколько дней. Хочу показать им все, хочу помочь это немного почувствовать. После этого, возможно, они поймут, что мы заслуживаем защиту", – заявил Дарио Срна.
- 24 ноября генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ФИФА убивает украинский футбол.
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