Борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину, - Волкер
Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер убежден, что борьба Владимира Зеленского с прозападными силами, в частности Петром Порошенко, играет на руку Кремлю
Об этом американский дипломат Курт Волкер пишет в своей статье "Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину".
Он отметил, что во времена угрозы военного вторжения со стороны РФ Владимир Зеленский борется с прозападной оппозицией. По словам американского дипломата, политический раскол в Украине выгоден России.
"Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы собираются, президент Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине - бывшим президентом Порошенко и самым богатым бизнесменом Украины - тогда как другие, более известные олигархи, остаются в тени", - подчеркивает Волкер.
Курт Волкер признает, что ликвидация олигархической политико-экономической системы в Украине жизненно важна и назрела.
"Целью должны быть равные условия, подкрепленные верховенством права. Но нынешний подход к деолигархизации, а также его время в период усиления российских угроз идут России только на пользу. Сейчас пора для всех прозападных сил в Украине отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы защитить страну" - отмечает он.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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