Борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину, - Волкер

Об этом американский дипломат Курт Волкер пишет в своей статье "Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину".



Он отметил, что во времена угрозы военного вторжения со стороны РФ Владимир Зеленский борется с прозападной оппозицией. По словам американского дипломата, политический раскол в Украине выгоден России.



"Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы собираются, президент Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине - бывшим президентом Порошенко и самым богатым бизнесменом Украины - тогда как другие, более известные олигархи, остаются в тени", - подчеркивает Волкер.



Курт Волкер признает, что ликвидация олигархической политико-экономической системы в Украине жизненно важна и назрела.



"Целью должны быть равные условия, подкрепленные верховенством права. Но нынешний подход к деолигархизации, а также его время в период усиления российских угроз идут России только на пользу. Сейчас пора для всех прозападных сил в Украине отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы защитить страну" - отмечает он.