"Борьба за Украину". Киевский форум безопасности. ПРЯМОЙ ЭФИР

Участники мероприятия:

Генерал Дэвид Петреус, директор ЦРУ в 2011-2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане.

Посол Дэниэл Фрид, почетный член Атлантического совета, координатор Государственного департамента США по санкционной политике в 2013-2017 годах, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-09 годах.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума безопасности.

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

Как следует усилить международную поддержку героической борьбы украинцев за свободу, суверенитет и территориальную целостность?

Какие возможны сценарии развития событий на близкую и среднесрочную перспективу?

Как усилить санкции против России и не допустить нарушений санкционного режима? Как может развиваться ситуация в России?

Эти и другие вопросы будут в центре обсуждения.

Трансляция состоится в 20:00-20:45 по Киеву.

Киевский форум безопасности – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.