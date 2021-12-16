"Борьба за Украину – будет": политехнолог Бала считает, что Великобритания поддерживает наше государство, исходя из своих интересов

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Премьер Борис Джонсон говорил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину будет катастрофой для мира. Исходя из этого, я думаю, что они не оставят Украину. Да, они к действующей власти и Зеленскому уже несерьезно относятся. В этой ситуации, единственное, в чем Украина важна - это на самом деле, с точки зрения их интересов", - заявил Бала.



По его мнению, Украина - геополитический центр на евразийском континенте.



"Борьба за нас так или иначе будет. Великобритания, безусловно, очень серьезно нас поддерживает, исходя из своих национальных интересов. Если бы у нас была адекватная власть и внешняя политика – мы бы этим гораздо лучше воспользовались", – подытожил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна снизить напряженность у украинской границы.