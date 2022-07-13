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Борьба за "санкционных потребителей" нефти может испортить отношения России с Венесуэлой и Ираном, - The New York Times

13 июля, 2022 среда
17:49
Мир нефть

Пока Россия пытается найти новых покупателей для своей нефти, чтобы обойти все более жесткие санкции Запада, она сокращает долю рынка двух своих союзников, Ирана и Венесуэлы, и начинает ценовую войну, которая может нанести вред им всем

Об этом пишет The New York Times.

По словам нефтяных аналитиков и трейдеров, конкуренция за продажи в Азию уже вынудила Венесуэлу и Иран резко снизить свою сырую нефть, чтобы попытаться сохранить несколько доступных мест сбыта для собственного санкционного экспорта.

И хотя и Иран, и Венесуэла публично остаются близкими к России, эксперты ожидают, что если нефтяная борьба обострится, это повысит напряженность в отношениях с Кремлем, даже если его лидер Владимир Путин пытается укрепить эти альянсы. Во вторник его правительство объявило, что на следующей неделе он совершит редкую поездку за пределы страны в Тегеран.

Кажется, что нефтяные санкции, начавшие внедряться после вторжения России в Украину, уже немного сближает Венесуэлу с Западом после лет глубокой заморозки отношений из-за выборов и нарушений прав человека авторитарным лидером страны. Один из ключевых американский производитель нефти, Chevron, даже ведет переговоры с венесуэльцами.

Любое возможное соглашение по выводу большего количества венесуэльской сырой нефти на мировые рынки поможет Соединенным Штатам, все более отчаянно стремящимся снизить цены на нефть, чтобы попытаться ограничить ущерб, причиненный западным экономикам от войны и санкций, наложенных на российскую нефть. Ведь экономические последствия уменьшают поддержку Украины в ее борьбе с большим и более богатым соседом.

"Война показывает, что у стран есть интересы, а не враги или друзья", - сказал Франсиско Мональди, эксперт по венесуэльской нефтяной политике из Университета Райса в Хьюстоне.

Скачок цен на энергоносители, вызванный вторжением России, придал ископаемому топливу ту популярность, которой они в последний раз пользовались в 1970-х годах, усиливая влияние политики Кремля далеко за пределы полей сражений на востоке Украины в то время, когда многие мировые лидеры надеялись начать постепенный отказ от нефти чтобы обуздать изменения климата.

Энергетический кризис разрушает последние остатки глобального порядка после холодной войны, провозглашая новую эру конкуренции великих государств во все более фрагментированном мире, сказал Даниэль Ергин, видный эксперт по энергетике и автор книги "Новая карта: энергия, климат и столкновение наций".

"Нефть, - сказал он, - является центральной для результата этой новой борьбы".

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Экономика
Россия
Иран
нафта
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