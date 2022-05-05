"Борьба за прекращение войны, подобной той, которую испытала Украина, – это гонка в попытке ограничить количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных": Анджелина Джоли написала о поездке в Украину

Об этом она написала в инстаграмме.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, нашедшая его, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был обломком бомбы. Когда он лежит в вашей ладони, он неровный и тяжелей, чем вы ожидали. Его блеск и необычность наверняка привлекли внимание ребенка", - отметила Анджелина Джоли.

Актриса добавила, что от таких острых осколков тяжелых металлов, которые в результате взрывов попадают в тела находящихся недалеко от места удара, пострадало много детей, с которыми она общалась: "У многих детей, с которыми я встретилась и пострадавших при взрыве на вокзале в Краматорске, недавно удаляли осколки – это тяжелый и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасны для удаления, и они остались внутри некоторых детских тел".

"Нет смысла наносить детям такой вред, который выходит за пределы физической травмы к эмоциональным и психическим проявлениям травмы", – отметила Анджелина Джоли.

"Борьба за прекращение войны, подобной той, которую испытала Украина, – это гонка в попытке ограничить ежедневное количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных", – добавила Джоли.



30 апреля Анджелину Джоли заметили в одном из кафе Львова. Анджелина Джоли посетила волонтеров, психологов и врачей, работающих на вокзале во Львове, побывала в детской больнице.

После Львова Анджелина Джоли посетила детей в Борислав.

Впоследствии стало известно , что актриса приехала во Львов по собственной инициативе, а не как посланница ООН.



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