"Борьба за прекращение войны, подобной той, которую испытала Украина, – это гонка в попытке ограничить количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных": Анджелина Джоли написала о поездке в Украину
Голливудская актриса, фотомодель, посланница доброй воли ООН Анджелина Джоли поделилась впечатлениями от общения во Львове с детьми, пострадавшими от российских обстрелов
Об этом она написала в инстаграмме.
"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, нашедшая его, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был обломком бомбы. Когда он лежит в вашей ладони, он неровный и тяжелей, чем вы ожидали. Его блеск и необычность наверняка привлекли внимание ребенка", - отметила Анджелина Джоли.
Актриса добавила, что от таких острых осколков тяжелых металлов, которые в результате взрывов попадают в тела находящихся недалеко от места удара, пострадало много детей, с которыми она общалась: "У многих детей, с которыми я встретилась и пострадавших при взрыве на вокзале в Краматорске, недавно удаляли осколки – это тяжелый и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасны для удаления, и они остались внутри некоторых детских тел".
"Нет смысла наносить детям такой вред, который выходит за пределы физической травмы к эмоциональным и психическим проявлениям травмы", – отметила Анджелина Джоли.
"Борьба за прекращение войны, подобной той, которую испытала Украина, – это гонка в попытке ограничить ежедневное количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных", – добавила Джоли.
- 30 апреля Анджелину Джоли заметили в одном из кафе Львова. Анджелина Джоли посетила волонтеров, психологов и врачей, работающих на вокзале во Львове, побывала в детской больнице.
- После Львова Анджелина Джоли посетила детей в Борислав.
- Впоследствии стало известно , что актриса приехала во Львов по собственной инициативе, а не как посланница ООН.
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