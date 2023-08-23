"Борьба за независимость. Творцы. Эпизоды": в Киеве в День Независимости откроется выставка о выдающихся диссидентах

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что на выставке будут представлены 11 историй украинцев, которые боролись за сохранение культуры и идентичности, "отстаивали право на собственное мнение, жертвуя свободой, здоровьем, а иногда и жизнью".

В то же время, выставка посвящена 11 событиям и явлениям по истории борьбы за независимость Украины в последние десятилетия советской оккупации. Каждому из Героев отвечает один такой исторический эпизод, к которому он был причастен. Среди героев можно увидеть Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Левко Лукьяненко и Ирину Сеник.

На выставке продемонстрируют уникальные вещи, принадлежавшие указанным героям. В частности, будет экспонироваться куртка Василия Стуса, никогда ранее не выставлявшаяся.

Также на выставке можно будет увидеть рубашку, в которой был Вячеслав Чорновил в момент гибели, рюкзак Левко Лукьяненко, который был с ним в течение 27 лет в заключении и в ссылке, повседневный головной убор и награды Святого Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка), произведения художников Галины Севрук и Афанасия Заливахи и ряд других реликвий украинской истории.